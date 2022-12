Il giudice sportivo si "diverte" a appioppare multe: 3000 euro di multa alla Lucchese, Bachini squalificato per un turno

martedì, 13 dicembre 2022, 16:07

Il giudice sportivo ha comminato 3000 euro di multa alla Lucchese per "avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Ovest intonato, al 20° ed all'86° minuto circa , cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)". 1200 euro anche alla Carrarese per "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato un bengala e nell'avere lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco una bomba carta all'inizio della gara; per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Est ospiti esposto dall'8° al 10° minuto del secondo tempo due striscioni, il primo di circa mt 8x1 ed il secondo di circa mt 5x1, oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)". Squalificato per un turno anche il giocatore rossonero Matteo Bachini, mentre l'Olbia perde sempre per una giornata Davide Fabrizio Incerti e Christian Travaglini.