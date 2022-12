Giudice sportivo: Deoma squalificato sino al 20 dicembre

martedì, 6 dicembre 2022, 17:25

Il giudice sportivo ha squalificato sino al 20 dicembre prossimo, comminandogli una multa da 500 euro, al diesse rossonero Daniele Deoma per "avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo frasi offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)". Francesco Benassai è invece entrato in diffida.