Il 23 luglio i rossoneri affronteranno il Modena

Altre notizie brevi

lunedì, 4 luglio 2022, 15:36

Laura Maccioni, che ha lavorato nell'ufficio stampa rossonero, ha salutato la Lucchese e lo ha fatto grazie ad alcune righe sulle chat rossonere. Per lei sono stati due anni importanti e il nostro augurio è che abbia un futuro roseo a livello lavorativo e professionale.

sabato, 2 luglio 2022, 07:52

La Covisoc ha escluso due delle società che avevano presentato la documentazione, ritenuta evidentemente non idonea, per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C: si tratta di Campobasso e Teramo. Al loro posto potrebbe essere ripescata una della formazioni retrocesse (Fermana) e una in testa alle graduatorie di Serie D (Torres?).

venerdì, 1 luglio 2022, 15:39

Ecco i cinque nuovi fischietti che dalla CAN C sono promossi alla C.A.N: Daniele Perenzoni sez. Rovereto - Quarto anno alla Can C; Daniele Rutella sez. di Enna - Quinto anno alla Can C; Ermanno Feliciani sez. di Teramo - Quinto anno alla Can C; Matteo Gualtieri sez.

martedì, 28 giugno 2022, 15:02

Guido Pagliuca, da pochi minuti ex allenatore rossonero, è il nuovo tecnico del Siena: lo annuncia ufficialmente la società bianconera con un comunicato.