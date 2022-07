Società, in pista un nuovo gruppo interessato alla Lucchese?

lunedì, 25 luglio 2022, 22:48

Secondo quanto riporta www.tuttoc.com, la Lucchese sarebbe al centro di una nuova trattativa per la cessione del club: a essere interessato all'acquisto sarebbe l'imprenditore del settore immobiliare Egido Maria Terenziani, che possiede l'azienda Moda 4 con sede a Milano. Attiva dal 1984, la società

ha per oggetto: - la gestione ed amministrazione dei beni immobili sociali e la loro locazione; - l'acquisto, la vendita, la concessione in locazione e, in generale, la gestione di beni immobili urbani e rustici aventi qualsiasi destinazione, la trasformazione di detti beni immobili, la ristrutturazione, il restauro, l'esecuzione di qualsiasi opera e lavoro sugli stessi, la costruzione di fabbricati, la lottizzazione di terreni ed il loro commercio