Ufficiale: Pirola è un giocatore rossonero

Altre notizie brevi

venerdì, 29 luglio 2022, 14:03

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha preso atto delle determinazioni emerse ieri durante il Consiglio Federale in relazione agli eventuali ripescaggi per il Campionato Serie C 2022/20223 che verranno definiti successivamente alla sentenza del TAR sui ricorsi di Campobasso e Teramo.

giovedì, 28 luglio 2022, 15:31

Il sorteggio dei calendari del Campionato di Lega Pro 2022/23 è stato posticipato al giorno venerdì 5 agosto 2022 alle ore 12. La presentazione dei nuovi calendari avverrà nel “Salone d’Onore” del Coni in piazza Lauro De Bosis 15 a Roma.

martedì, 26 luglio 2022, 12:55

L'ex rossonero Zack Ruggiero, lo scorso anno a Lucca, è passato ufficialmente all'Audace Cerignola.

lunedì, 25 luglio 2022, 22:48

Secondo quanto riporta www.tuttoc.com, la Lucchese sarebbe al centro di una nuova trattativa per la cessione del club: a essere interessato all'acquisto sarebbe l'imprenditore del settore immobiliare Egido Maria Terenziani, che possiede l'azienda Moda 4 con sede a Milano. Attiva dal 1984, la società ha per oggetto: - la gestione...