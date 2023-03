Settore giovanile, una vittoria e una sconfitta

lunedì, 27 marzo 2023, 12:02

Una vittoria e una sconfitta per i giovani professionisti rossoneri: l'Under 17 Nazionale ha battuto in casa la Torres per 2-1, mentre gli Under 15 Nazionali sono stati sconfitti dai parti età della Torres per 4-1.