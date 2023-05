Play off, i risultati dell'andata del secondo turno

sabato, 27 maggio 2023, 22:41

Si sono concluse tutte le gare valide per l'andata del secondo turno nazionale dei play off. Le partite di ritorno sono previste per mercoledì 31 maggio. Ecco i risultati:

Foggia-Crotone 1-0

Vicenza-Cesena 0-0

Lecco-Pordenone 0-1

Pescara-Entella 2-1