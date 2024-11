Magnaghi: "C'è delusione"

sabato, 9 novembre 2024, 17:26

La Lucchese non va oltre il pareggio contro il Legnago. Sei punti nelle ultime gare, con la classifica dei rossoneri che sta prendendo una brutta piega. Nel post partita, Simone Magnaghi ha commentato la prestazione della squadra: "C'è delusione, inutile girarci intorno. Dovevamo fare di più, ma non perché giocavamo contro l'ultima in classifica. Da diverse settimane stiamo lasciando per strada troppi punti. Siamo una squadra esperta e oggi dovevamo portarla fino in fondo. Come si dice in questi casi, la medicina è il lavoro. Giocavamo contro un modulo più offensivo, con due punte e non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Non siamo andati sotto la curva? Che domanda è? Abbiamo deciso così".