Nona di ritorno, i risultati del sabato. Rimini corsaro a Ancona

Altre notizie brevi

sabato, 24 febbraio 2024, 20:18

Il Padova, che i rossoneri incontreranno mercoledì nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha superato agevolmente sul proprio terreno per 4-0 l'Arzignano, inanellando il terzo successo consecutivo e rafforzando la seconda posizione in classifica. Doppietta di Liguori e reti di Zamparo e Dezi per il poker finale.

venerdì, 23 febbraio 2024, 22:43

Si sono conclusi i due anticipi del venerdì validi per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 23 febbraio 2024, 16:37

Si fa sempre più dura la contestazione della curva del Pescara contro il presidente del club abruzzese Sebastiani: con una nota i tifosi hanno informato che si ritroveranno domani alle 14,30 fuori dalla Curva Nord, ma diserteranno il primo tempo e nella ripresa - quanto gli ultras entreranno sugli spalti...

giovedì, 22 febbraio 2024, 18:37

Si conclude oggi, venerdì 23 febbraio, la prima parte delle selezioni per il progetto E-Sport della Lucchese 1905. Da lunedì 26 febbraio inizierà la seconda parte delle selezioni, i ragazzi che si sono candidati verranno chiamati per disputare un mini torneo dove si sfideranno per decretare chi saranno i quattro...