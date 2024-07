Lucchese, ecco la collaborazione con Fitness Discount

lunedì, 22 luglio 2024, 19:16

Lucchese 1905 è lieta di annunciare la nuova collaborazione con Fitness Discount, un'azienda leader nel settore delle attrezzature fitness e accessori per il benessere fisico. La partnership strategica ha come obiettivo la fornitura completa delle attrezzature per la palestra che in questo momento è in fase di realizzazione a Saltocchio ad uso esclusivo della prima squadra e del settore giovanile Rossonero. Fitness Discount è un negozio online specializzato in attrezzature fitness e accessori, che si distingue per l'offerta di una vasta gamma di prodotti a prezzi competitivi, unita a un servizio di alta qualità. L’azienda è nata dall'esperienza pluriennale di due fratelli nel mondo del fitness, con l’obiettivo di offrire ai clienti le migliori attrezzature sul mercato: dai tapis roulant alle cyclette, dalle panche pesi alle stazioni multi-funzione.