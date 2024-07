Qui Pescara, Baldini è il nuovo tecnico

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 luglio 2024, 16:17

“Il calendario completo della Serie C NOW 2024-25 verrà reso noto sui canali social della Serie C NOW il prossimo 15 luglio alle ore 11”, lo ha annunciato il presidente Matteo Marani nel corso dell’Assemblea di Lega Pro ai presidenti dei sessanta club, dopo aver illustrato i risultati della precedente...

mercoledì, 10 luglio 2024, 16:13

La Lega Pro, uniformandosi ai “principi” dettati dal CONI circa la riduzione del quorum necessario alla designazione di cariche elettive, ha indetto per il 2 ottobre 2024 l’assemblea elettiva per il rinnovo dei propri organi direttivi.

lunedì, 8 luglio 2024, 19:21

L'ex attaccante rossonero Alessandro Andreini, lo scorso anno team manager della Spal è passato nel solito ruolo al Torino. Ad Andreini le congratulazioni della nostra redazione.

sabato, 6 luglio 2024, 07:45

A Gubbio, dopo Piero Braglia, arriva Roberto Taurino: è lui il nuovo tecnico, lo ha ufficialmente comunicato la società umbra.