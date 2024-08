Coppa Italia, ecco i convocati per la gara di Vercelli: spiccano le assenze

sabato, 10 agosto 2024, 14:56

A Vercelli per il primo match ufficiale della stagione, la Lucchese arriva senza molti giocatori, chi per infortunio chi perché sul piede di partenza chi infine perché squalificato saranno assenti: Quirini, Tumbarello, Magnaghi, De Maria, Botrini, Gucher e Costantino. Ecco chi è partito per Vercelli: Coletta, Ciucci, Frison, Gasbarro, Djibril, Ndiaye, Fazzi, Allegrucci, Fedato, Visconti, Palmisani, Welbeck, Antoni, Sabbione, Leone, Saporiti, Moschella.