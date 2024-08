L'ex rossonero Pera va al Castelnuovo

Altre notizie brevi

giovedì, 29 agosto 2024, 17:37

La Lucchese 1905 informa i propri sostenitori che il giorno martedì 3 settembre, alle ore 20, dopo quindi la chiusura del calciomercato, verrà organizzata in curva la presentazione ufficiale della squadra per la stagione 2024-2025. Nei prossimi giorni verranno dati ulteriori dettagli sulla scaletta e le modalità di svolgimento.

mercoledì, 28 agosto 2024, 14:37

Lutto nella redazione de Il Tirreno di Lucca: è morto Lorenzo Tronchetti, padre del giornalista Luca Tronchetti, da anni impegnato anche al seguito della Lucchese. I funerali si terranno presso la chiesa di Lappato venerdì prossimo alle ore 10,30. Alla famiglia, le condoglianze della nostra redazione.

mercoledì, 28 agosto 2024, 08:43

Ennesimo spezzatino anche per la seconda di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco il quadro delle gare in programma:

martedì, 27 agosto 2024, 17:10

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Simone Franchini del Gubbio che dunque non sarà in campo nella gara di venerdì prossimo contro i rossoneri.