Lucchese-Gubbio, dirige Angelillo di Nola

Altre notizie brevi

martedì, 27 agosto 2024, 17:10

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Simone Franchini del Gubbio che dunque non sarà in campo nella gara di venerdì prossimo contro i rossoneri.

lunedì, 26 agosto 2024, 22:37

Si sono concluse le ultime due gare valide per la prima giornata di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

lunedì, 26 agosto 2024, 16:11

La prevendita dei biglietti per l'esordio casalingo di venerdì 30 agosto tra Lucchese e Gubbio, partirà oggi lunedì 26 agosto dalle 15.30. La biglietteria dello stadio sarà aperta biglietteria sino a giovedì dalle 15.30 alle 19 mentre venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 a inizio gara.

lunedì, 26 agosto 2024, 13:10

L'ex rossonero Andrea Rizzo, ora al Cosenza, ha siglato il suo primo gol in serie B durante l'incontro che i calabresi hanno giocato a Mantova.