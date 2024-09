Giudice sportivo, una giornata di stop per Frison

martedì, 24 settembre 2024, 17:51

Il giudice sportivo ha comminato una giornata di squalifica al rossonero Filippo Frison "per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva saltando con entrambi i piedi tesi colpendolo all’altezza della tibia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la sua intrinseca pericolosità e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario".