Lucchese-Arezzo in diretta Rai

Altre notizie brevi

lunedì, 23 settembre 2024, 22:39

Si sono conclusi tutti i posticipi del lunedì validi per la quinta di andata nel girone B. Ecco i risultati:

lunedì, 23 settembre 2024, 12:37

Sesta di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra martedì e giovedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare:

lunedì, 23 settembre 2024, 12:33

Lucchese-Pianese, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Ferdinando Emanuel Toro della sezione AIA di Catania. Toro sarà coadiuvato da Francesco Macchi di Gallarate e da Luca Marucci di Rossano. Quarto uomo, Lorenzo Maccarini di Arezzo.

domenica, 22 settembre 2024, 21:53

Grande insoddisfazione per la prova e per il risultato in casa Ascoli dove il tecnico Carrera commenta così la sconfitta con i rossoneri: "Abbiamo disputato una brutta partita, nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di meglio, so le difficoltà che abbiamo avuto in partita, ma ora si volta pagina e...