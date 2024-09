Lucchese-Rimini, biglietti a prezzi speciali per gli under 25

giovedì, 12 settembre 2024, 08:24

In occasione della gara Lucchese-Rimini, in programma lunedì 16 settembre, alle ore 20.45, i ragazzi e le ragazze Under 25 potranno acquistare i biglietti per gradinata e curva, sia online che in biglietteria, al prezzo simbolico di 3 euro: lo comunica la società rossonera. Ecco gli orari di biglietteria: giovedì-sabato dalle 15.30 alle 19 lunedì 16 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 a inizio gara. Per l'acquisto online dei biglietti cliccare su questo link: https://go2.it/evento/lucchese-1905-vs-rimini/7820