Mister Dossena: "E' un mezzo incubo per me: hanno fatto tre tiri e tre gol"

domenica, 8 settembre 2024, 21:31

Andrea Dossena, tecnico degli estensi, a fine gara non si dà pace per la sconfitta: "Il mio stato d'animo è quello di un mezzo incubo: sono arrivati tre volte davanti alla porta e hanno fatto tre gol con errori di reparto nostri. Vero che erano alla prima partita insieme ma sono giocatori di esperienza che dovevano leggere meglio la partita. Non abbiamo avuto la compattezza che avevo chiesto, avevo visto bene i ragazzi, ma è disarmante tutto questo. Secondo tempo meglio ma non si può reagire solo dopo che si prendono sberle, è frustrante, ma dobbiamo reagire".