Quarta di andata, i risultati dei posticipi del lunedì: vince il Pescara

Altre notizie brevi

lunedì, 16 settembre 2024, 22:55

Il tecnico dei romagnoli Antonio Buscè, a fine gara, è ovviamente rammaricato per il pari maturato nel finale: "Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto in un campo brutto in tutti i sensi, loro venivano da un ottimo risultato a Ferrara, noi da una prestazione grandissima con il Pescara...

domenica, 15 settembre 2024, 22:40

Si sono concluse le due gare odierne valide per la quarta di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 15 settembre 2024, 15:57

Lutto in casa rossonera: è morto dopo una lunga malattia, l'ex attaccante della Lucchese Marco Piga che aveva vestito la maglia nella stagione 1975-1976, quando in 37 presenze aveva realizzato ben 19 gol accanto al fratello gemello Mario.

sabato, 14 settembre 2024, 23:39

Si sono concluse tutte le gare del sabato valide per la quarta di campionato nel girone B. Ecco i risultati: