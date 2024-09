Sesta di andata i risultati del mercoledì: goleada della Ternana

Altre notizie brevi

mercoledì, 25 settembre 2024, 21:07

Fabio Prosperi, tecnico della Pianese, commenta così il match del Porta Elisa che è finito davvero tra le polemiche: "Non dico nulla sull'arbitro, come anche in altre circostanze, ma sono estremamente contento del punto preso a Lucca sono molto meno contento per i gol presi con errori che di solito...

martedì, 24 settembre 2024, 22:31

Si sono concluse le due gare odierne valide per la sesta di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

martedì, 24 settembre 2024, 20:59

Il rossonero Edoardo Saporiti è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Qualità da vendere al servizio della causa, in tutte le fasi della gara. La perla su punizione è un capolavoro da guardare in loop".

martedì, 24 settembre 2024, 17:51

Il giudice sportivo ha comminato una giornata di squalifica al rossonero Filippo Frison "per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva saltando con entrambi i piedi tesi colpendolo all’altezza della tibia.