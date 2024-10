L'ex tecnico rossonero Lazzini diventa allenatore Uefa Pro

Altre notizie brevi

mercoledì, 23 ottobre 2024, 18:43

L'undicesima giornata di andata nel girone B andrà in scena tra venerdì e domenica prossimi. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

martedì, 22 ottobre 2024, 17:14

Il rossonero Ettore Quirini è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo aver rimediato un nuovo cartellino giallo: essendo in diffida è scattato lo stop. Cento euro di multa invece alla Lucchese per "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti...

martedì, 22 ottobre 2024, 16:55

Lucchese-Pescara, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione AIA di Molfetta. Allegretta sarà coadiuvato da Matteo Nigri di Trieste e da Domenico Russo di Torre Annunziata. Quarto uomo, Edoardo Panedo Mazzoni di Prato.

lunedì, 21 ottobre 2024, 22:50

Il posticipo della decima di andata del girone B tra Pineto e Campobasso è terminato sul punteggio di 0-1 con i molisani che colgono tre punti pesanti.