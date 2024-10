Lucchese-Pescara, biglietti in vendita

Altre notizie brevi

lunedì, 21 ottobre 2024, 22:50

Il posticipo della decima di andata del girone B tra Pineto e Campobasso è terminato sul punteggio di 0-1 con i molisani che colgono tre punti pesanti.

domenica, 20 ottobre 2024, 20:03

A fine gara nessun tesserato della Lucchese si è recato in sala stampa, nessuna indicazione è stata potuta essere raccolta. Nessun dirigente nemmeno in tribuna, mentre Bruno Russo era in panchina.

domenica, 20 ottobre 2024, 19:56

Cristian Serpini, tecnico degli emiliani, a fine partita è soddisfatto del punto e della partita dei suoi: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, potevamo fare meglio nei primi minuti, ma se facciamo queste prestazioni siamo tutti contenti.

domenica, 20 ottobre 2024, 19:29

Tutte concluse le gare della domenica valide per la decima di andata del girone B. Ecco i risultati: