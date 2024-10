Nona di andata, i risultati della domenica: Spal travolta

Altre notizie brevi

lunedì, 14 ottobre 2024, 16:05

Praticamente a metà ottobre con i campionati iniziati da settimane, la Lucchese comunica ufficialmente l'organigramma del settore giovanile. Claudio Piraino sarà il responsabile organizzativo sia del Settore Giovanile che della Scuola Calcio Rossonera. Antonio Bongiorni, come già reso noto, sarà il direttore tecnico, mentre Massimo Valiensi si occuperà dell’area scouting.

lunedì, 14 ottobre 2024, 09:03

Fine settimana con una vittoria e due pesanti sconfitte per le formazioni professionistiche giovanili rossoneri: a conquistare i tre punti casalinghe sono gli Under 16 Nazionali che battono 3-2 la Vis Pesaro. Perdono invece seccamente in trasferta gli Under 17 e gli Under 15 battuti rispettivamente 4-2 e 4-1 dai...

venerdì, 11 ottobre 2024, 22:53

Andrea Scotto, tecnico del Sestri Levante, è soddisfatto dal punto e della prestazione dei suoi: "Un primo tempo importante dal punto di vista della qualità del gioco del coraggio, siamo una squadra che lotta per salvarsi e venire qui con questa personalità non è facile.

mercoledì, 9 ottobre 2024, 07:05

Nona di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra venerdì e domenica prossimi. Ecco il quadro completo delle gare: