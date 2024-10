Perugia-Lucchese, dirige Diop della sezione di Treviglio

martedì, 1 ottobre 2024, 16:02

Perugia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Abdoulaye Diop della sezione AIA di Treviglio. Diop sarà coadiuvato da Alessandro Parisi di Bari e da Matteo Cardona di Catania. Quarto uomo, Stefano Striamo di Salerno. Diop ha diretto tre volte i rossoneri e il bilancio è in perfetta parità: una vittoria, un pari e una sconfitta ( a tavolino ma sul campo vinse la Lucchese, in Coppa Italia contro il Legnago). L'ultima volta che le strade si sono incrociate è nella stagione 2021-2022 per un Lucchese-Gubbio 2-2.