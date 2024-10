Settore giovanile: l'unico squillo è il blitz degli Under 17 a Busto Arsizio

domenica, 27 ottobre 2024, 16:55

Una vittoria e due sconfitte nel fine settimana per le formazioni giovanili professionistiche rossonere. A assicurarsi i tre punti sono stati gli Under 17 Nazione che a Busto Arsizio hanno battuto per 1-0 la Pro Patria. Con questa vittoria i rossoneri si portano al quart'ultimo posto in classifica. Va molto peggio agli Under 16 Nazionali che perdono 4-0 in casa contro il Rimini: per loro resta il quart'ultimo posto. Netta sconfitta anche per gli Under 15 Nazionali che a Busto Arsizio contro la Pro Patria finiscono per perdere 3-0. Ora i rossoneri sono all'ultimo posto da soli con un punto in classifica.