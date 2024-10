Ternana, arrivano due punti di penalizzazione

Altre notizie brevi

martedì, 29 ottobre 2024, 22:42

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la dodicesima di andata, turno infrasettimanale. Ecco i risultati:

lunedì, 28 ottobre 2024, 14:55

Dodicesima di andata, turno infrasettimanale per il girone B che andrà in scena tra martedì e mercoledì. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

lunedì, 28 ottobre 2024, 13:26

Entella-Lucchese, in programma mercoledì prossimo, sarà diretta da Giuseppe Vingo della sezione AIA di Pisa. Vingo sarà coadiuvato da Federcio Fratello di Latina e da Davide Fedele di Lecce. Quarto uomo, Gianmarco Vailati di Cremona. Vingo è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

lunedì, 28 ottobre 2024, 13:24

La sconfitta casalinga contro il Milan B è costata la panchina al tecnico del Perugia Alessandro Vittorio Formisano che questa mattina è stato sollevato dall'incarico dalla società umbra. Al suo posto, ecco Lamberto Zauli.