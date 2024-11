Quattordicesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

martedì, 5 novembre 2024, 15:33

Lucchese-Legnago, in programma sabato prossimo, darà diretta da Fabrizio Pacella della sezione AIA di Roma2. Pacella sarà coadiuvato da Giulia Tempestilli di Roma2 e da Antonio Aletta di Avellino. Quarto uomo, Giovanni Moro di Novi Ligure.

martedì, 5 novembre 2024, 13:19

La prevendita dei biglietti per il match di sabato 9 novembre tra Lucchese e Legnago parte oggi on line e mercoledì 6 novembre dalle 16.00 in biglietteria. Di seguito gli orari della biglietteria: mercoledì - venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 a inizio gara.

domenica, 3 novembre 2024, 21:35

Si sono concluse tutte le gare della domenica nel girone dei rossoneri e valide per la tredicesima di andata. Ecco i risultati:

domenica, 3 novembre 2024, 19:07

Due sconfitte e un pari per le tre formazioni professionistiche impegnate in questo fine settimana: pari casalingo per 1-1 per gli Under 17 Nazionali impegnati contro il Sestri Levante, i rossoneri restano al quart'ultimo posto in classifica.