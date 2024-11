Tredicesima di andata, i risultati della domenica: colpaccio del Carpi

Altre notizie brevi

domenica, 3 novembre 2024, 19:07

Due sconfitte e un pari per le tre formazioni professionistiche impegnate in questo fine settimana: pari casalingo per 1-1 per gli Under 17 Nazionali impegnati contro il Sestri Levante, i rossoneri restano al quart'ultimo posto in classifica.

domenica, 3 novembre 2024, 17:28

Piero Braglia è alla sua ennesima gara da ex contro la Lucchese, ecco il suo giudizio sulla partita odierna vinta facilmente dal suo Campobasso: "Penso di andare avanti per la mia strada, mi fido dei giocatori che alleno, siamo un gruppo totalmente nuovo ma che si porta un grande rispetto:...

sabato, 2 novembre 2024, 19:33

Si sono concluse le gare odierne nel girone dei rossoneri e valide per la tredicesima di andata. Ecco i risultati:

sabato, 2 novembre 2024, 08:31

Il portiere rossonero Lorenzo Palmisani è stato inserito nella Top11 della dodicesima giornata da www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Si guadagna la palma di migliore in campo, blindando la porta con almeno tre interventi decisivi. Non è una novità".