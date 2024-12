Giudice sportivo, un turno di stop a Tozzuolo del Gubbio

martedì, 24 dicembre 2024, 16:17

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Alessandro Tozzuolo, che dunque dovrà saltare la gara contro la Lucchese di inizio anno 2025. Gara che dovrà vedere dalla tribuna l'allenatore degli umbri Gaetano Fontana, anch'esso squalificato per un turno. Multa da 200 euro al Pineto perché a Lucca i suoi sostenitori hanno dato vita a "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato, parti della rete di recinzione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto)".