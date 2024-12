Settore giovanile, vincono gli Under 17 Nazionali

domenica, 15 dicembre 2024, 17:09

Una vittoria, un pari e una sconfitta per le formazioni professionistiche rossonere nel turno odierno. Bella vittoria degli Under 17 Nazionali che in casa superano l'Entella per 2-1 e sono ormai a centroclassifica. Batosta per gli Under 16 che escono nettamente battuti dalla trasferta di Legnago, con i veneti che vincono per 4-0: rossoneri ancora ultimi in classifica. Pari, infine, a reti bianche per gli Under 15 Nazionali che sul proprio terreno pattano contro l'Entella e rimangono all'ultimo posto in classifica perdendo l'occasione di agganciare proprio i liguri.