Mister Rubicini: "Vittoria pesante"

sabato, 4 gennaio 2025, 17:25

In sala stampa del Barbetti arriva il vice allenatore del Gubbio Alessio Rubicini che ha preso il posto del tecnico Fontana che era squalificato: "Abbiamo iniziato un percorso e questa vittoria ci dà una mano per proseguire il lavoro cominciato. Siamo scesi in campo bene, poi dopo il vantaggio, consapevole dell'importanza del risultato, ci siamo contratti. Meglio nel secondo tempo, ma voglio sottolineare la grande disposizione dei ragazzi su un campo dove non era facile giocare. Ci vuole tempo, stiamo lavorando settimanalmente cercando di accorciare i tempi e togliere i difetti, ma ci vuole il tempo fisiologico, sicuramente il risultato ci dà una mano. E' una vittoria pesante, i ragazzi sentivano il peso della partita, ci siamo esposti a qualche rischio".