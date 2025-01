Seconda di ritorno, i risultati della domenica: cade il Pescara

Altre notizie brevi

lunedì, 6 gennaio 2025, 19:21

Concluse le gare dei posticipi della seconda di ritorno del girone B che si sono giocate questo pomeriggio. Ecco i risultati:

sabato, 4 gennaio 2025, 17:25

In sala stampa del Barbetti arriva il vice allenatore del Gubbio Alessio Rubicini che ha preso il posto del tecnico Fontana che era squalificato: "Abbiamo iniziato un percorso e questa vittoria ci dà una mano per proseguire il lavoro cominciato.

sabato, 4 gennaio 2025, 16:59

Si sono concluse entrambe le gare odierne valide per la seconda di ritorno. Ecco i risultati:

mercoledì, 1 gennaio 2025, 12:29

Sono in vendita sulla piattaforma www.vivaticket.it e in tutti i rivenditori autorizzati (a Lucca Storie di Viaggio, piazzale Ricasoli e Edicola Baldassarri, viale Castracani) i biglietti per la gara Gubbio-Lucchese di sabato prossimo, con fischio di inizio alle 15. I tagliandi del settore ospiti hanno un costo di 12 euro.