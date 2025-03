Settore giovanile, solo un pari

domenica, 23 marzo 2025, 17:36

Due sconfitte e un pari è il magro bottino delle principali formazioni professionistiche giovanili rossonere. Gli Under 17 Nazionali colgono un bel punto in casa della Pergolettese (1-1) e restano in una posizione di classifica di tutta tranquillità. Travolti invece gli Under 16 che perdono 6-0 a Pontedera e sono ultimi. Sconfitta di misura anche per gli Under 15 che perdono 1-0 in casa della Pergolettese e restano all'ultimo posto.