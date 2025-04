Settore giovanile, una vittoria, un pari e una sconfitta

domenica, 27 aprile 2025, 19:42

Nella penultima di campionato, le principali formazioni giovanili professionistiche rossonere ottengono un pari, una sconfitta e una vittoria. Gli Under 17 Nazionali fanno 1-1 a Chiavari contro l'Entella e restano a centroclassifica. Secca sconfitta casalinga per gli Under 16 che perdono 3-0 con il Legnago e restano ultimi. Bella vittoria esterna per 1-0 degli Under 15 Nazionali che abbandonano l'ultimo posto e sono ora terzultimi proprio grazie alla vittoria nello scontro diretto con i liguri.