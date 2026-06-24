Calciomercato, ci siamo

Porta Elisa News
martedì, 30 giugno 2026, 09:37
Ora ci siamo ufficialmente: a partire da domani comincia il calciomercato della Serie D: il Consiglio Federale della Figc nelle scorse settimane aveva infatti definito le finestre di calciomercato per la prossima stagione e per la LND, il Consiglio le date sono dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026. Dunque, a partire dai prossimi giorni la Lucchese potrà iniziare ad ufficializzare i tanti e importanti arrivi annunciati: Eric Biasiol, Alessandro Berardi, Mirco Ferrante, Valerio Labriola, Francesco Mele, Gabriele Kernezo, Dorin Sirbu, Davide Lorusso e gli under Massari, Zitelli, Baldari.
Una formazione che si annuncia supercompetitiva, ma che ha ancora bisogno di ulteriori ritocchi, a cominciare dalla scelta del portiere che con tutta probabilità sarà un under proveniente da categorie superiori e un centravanti da area di rigore. Il direttore Andrea Gianni e il consulente Riccardo Albanesi sono al lavoro per completare gli arrivi e mettere a disposizione di mister Bernardini una larghissima parte della rosa già per il ritiro di Castelnuovo Garfagnana di fine mese. C'è poi la questione dei rinnovi, sulla quale regna ancora qualche incertezza: la sensazione è che alla fine dei conti saranno, under a parte, molto pochi i confermati per la prossima stagione, una scelta che trova fondamento nel tentativo di allestire una squadra da vertice con elementi che
sabato, 27 giugno 2026, 13:31
Nel corso della conferenza stampa per i primi quattro anni di mandato, il sindaco Mario Pardini è tornato a parlare anche della ipotesi di ristrutturazione dello stadio Porta Elisa e sul centro sportivo: "Siamo assolutamente disponibili e attenti alla possibilità di una progettualità per lo stadio che sarebbe un vantaggio...
venerdì, 26 giugno 2026, 15:54
L'ultima volta era stata nel 2020, quando la pandemia era in pieno corso e in panchina c'era Francesco Monaco: a distanza di sei anni la società rossonera ha deciso di tornare a svolgere il ritiro estivo a Castelnuovo Garfagnana
giovedì, 25 giugno 2026, 08:43
Una squadra in grado di lottare per il primato: è una promessa che in casa rossonera è riecheggiata sin dal giorno dopo la promozione in Serie D e che sta trovando pienamente conferma negli annunci dei primi acquisti effettuati: ecco tutti i nomi
mercoledì, 24 giugno 2026, 18:39
Si presenta il nuovo tecnico: "Il compito sarà trasferire questo orgoglio ai calciatori che avrò a disposizione saremo avanti anni luce nella nostra tabella di marcia: il senso di appartenenza importante. Ecco come giocheremo"