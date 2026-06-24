Porta Elisa News



Calciomercato, ci siamo

martedì, 30 giugno 2026, 09:37

Ora ci siamo ufficialmente: a partire da domani comincia il calciomercato della Serie D: il Consiglio Federale della Figc nelle scorse settimane aveva infatti definito le finestre di calciomercato per la prossima stagione e per la LND, il Consiglio le date sono dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026. Dunque, a partire dai prossimi giorni la Lucchese potrà iniziare ad ufficializzare i tanti e importanti arrivi annunciati: Eric Biasiol, Alessandro Berardi, Mirco Ferrante, Valerio Labriola, Francesco Mele, Gabriele Kernezo, Dorin Sirbu, Davide Lorusso e gli under Massari, Zitelli, Baldari.

Una formazione che si annuncia supercompetitiva, ma che ha ancora bisogno di ulteriori ritocchi, a cominciare dalla scelta del portiere che con tutta probabilità sarà un under proveniente da categorie superiori e un centravanti da area di rigore. Il direttore Andrea Gianni e il consulente Riccardo Albanesi sono al lavoro per completare gli arrivi e mettere a disposizione di mister Bernardini una larghissima parte della rosa già per il ritiro di Castelnuovo Garfagnana di fine mese. C'è poi la questione dei rinnovi, sulla quale regna ancora qualche incertezza: la sensazione è che alla fine dei conti saranno, under a parte, molto pochi i confermati per la prossima stagione, una scelta che trova fondamento nel tentativo di allestire una squadra da vertice con elementi che