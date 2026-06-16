Fallimento Lucchese 1905, deserta anche la terza asta per l'immobile di San Giuliano

Porta Elisa News
venerdì, 19 giugno 2026, 10:33
Il Gruppo Bulgarella lo aveva inserito a un valore contabile di oltre 4 milioni di euro nel bilancio della Lucchese 1905, quello stesso immobile, ora, non riesce a essere venduto all'asta fallimentare nemmeno per 438.75 euro. E' infatti andata deserta la terza asta per assegnare il complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero che si sviluppa a San Giuliano su tre piani compreso il terrestre con resede di circa 2.110 mq adibita a parcheggio in parte asfaltata o pavimentata a seguito del fallimento della società avvenuto nel maggio 2025.
Nemmeno in terza battuta la curatela fallimentare, dopo i tentativi dei mesi scorsi e con il prezzo in inevitabile e consistente calo (in prima battuta erano stati chieste 780mila euro), è riuscita a raggranellare soldi per i creditori attraverso quella che per quasi due anni veniva assicurato sarebbe divenuta la casa della Lucchese con la foresteria per i giocatori. Ora, per il curatore Claudio Del Prete e per il Tribunale si apre una riflessione: continuare con una quarta asta dopo l'estate o verificare eventuali possibilitò di cambio di destinazione dell'area?
Nel frattempo, nelle scorse settimane, è stata escussa la fideiussione del Gruppo Bulgarella e 652mila euro sono andati ai tesserati che avevano un contratto depositato in Lega. L'importo copre circa il 40% del dovuto: a breve si procederà con un altro riparto per i tesserati che non avevano un contratto depositato per circa altri 150 mila euro.
giovedì, 18 giugno 2026, 08:13
Rossoneri sempre più protagonisti sul mercato: dopo gli annunci dello stesso patron Brunori degli arrivi del centrocampista Labriola e dell'attaccante esterno Sirbu, la campagna di rafforzamento non pare conoscere interruzioni: nel mirino due bomber
giovedì, 18 giugno 2026, 08:09
Non ha soluzione di continuità il Criterium Podistico Toscano che anche questa settimana propone un appuntamento. Venerdì prossimo si correrà infatti il Giro di Mura a Tutta, la classica intorno alle mura della città di Lucca che è giunta alla sua settima edizione
mercoledì, 17 giugno 2026, 12:03
Con gli spareggi di domenica scorsa, prende forma il tabellone delle partecipanti al prossimo campionato di quarta divisione a cui sarà iscritta anche la Lucchese dopo la bella promozione conquistata sul campo. In realtà, il quadro ha ancora qualche incertezza ed è tutto da capire dove sanno inserite le formazioni...
martedì, 16 giugno 2026, 15:06
Il centrocampista e l'esterno di attacco annunciati dal patron rossonero Brunori sono due indiscussi protagonisti della scorsa stagione in Serie D e sono destinati a far crescere il livello della formazione che sarà allenata da mister Bernardini. Secondo Gazzetta Regionale, Lucchese vicina anche a Lorusso