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Fallimento Lucchese 1905, deserta anche la terza asta per l'immobile di San Giuliano

venerdì, 19 giugno 2026, 10:33

Il Gruppo Bulgarella lo aveva inserito a un valore contabile di oltre 4 milioni di euro nel bilancio della Lucchese 1905, quello stesso immobile, ora, non riesce a essere venduto all'asta fallimentare nemmeno per 438.75 euro. E' infatti andata deserta la terza asta per assegnare il complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero che si sviluppa a San Giuliano su tre piani compreso il terrestre con resede di circa 2.110 mq adibita a parcheggio in parte asfaltata o pavimentata a seguito del fallimento della società avvenuto nel maggio 2025.

Nemmeno in terza battuta la curatela fallimentare, dopo i tentativi dei mesi scorsi e con il prezzo in inevitabile e consistente calo (in prima battuta erano stati chieste 780mila euro), è riuscita a raggranellare soldi per i creditori attraverso quella che per quasi due anni veniva assicurato sarebbe divenuta la casa della Lucchese con la foresteria per i giocatori. Ora, per il curatore Claudio Del Prete e per il Tribunale si apre una riflessione: continuare con una quarta asta dopo l'estate o verificare eventuali possibilitò di cambio di destinazione dell'area?

Nel frattempo, nelle scorse settimane, è stata escussa la fideiussione del Gruppo Bulgarella e 652mila euro sono andati ai tesserati che avevano un contratto depositato in Lega. L'importo copre circa il 40% del dovuto: a breve si procederà con un altro riparto per i tesserati che non avevano un contratto depositato per circa altri 150 mila euro.