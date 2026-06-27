Gorgone approda al Catanzaro

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 3 luglio 2026, 15:03

La società rossonera attraverso una sua nota fa sapere di aver depositato, nella prima giornata utile, tutta la documentazione per l'iscrizione al torneo ultimando gli adempimenti formali a tempo di record

giovedì, 2 luglio 2026, 09:43

Si va formando un attacco stellare, ma il bello pare ancora dover arrivare: dopo gli arrivi di Sirbu, Kernezo e Lorusso la società sta continuando a scandagliare il mercato per garantire a mister Bernardini, oltre a degli esterni di valore, anche uno-due centravanti di grande spessore: l'ultimo nome sul taccuino...

martedì, 30 giugno 2026, 09:37

A partire da domani comincia il calciomercato della Serie D: il Consiglio Federale della Figc nelle scorse settimane aveva infatti definito le finestre di calciomercato per la prossima stagione e per la LND, il Consiglio le date sono dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° dicembre al 16 dicembre.

sabato, 27 giugno 2026, 13:31

Nel corso della conferenza stampa per i primi quattro anni di mandato, il sindaco Mario Pardini è tornato a parlare anche della ipotesi di ristrutturazione dello stadio Porta Elisa e sul centro sportivo: "Siamo assolutamente disponibili e attenti alla possibilità di una progettualità per lo stadio che sarebbe un vantaggio...