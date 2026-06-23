La Lucchese torna a Castelnuovo

Porta Elisa News
venerdì, 26 giugno 2026, 15:54
L'ultima volta era stata nel 2020, quando la pandemia era in pieno corso e in panchina c'era Francesco Monaco: a distanza di sei anni la società rossonera ha deciso di tornare a svolgere il ritiro estivo a Castelnuovo Garfagnana. L'anticipazione l'ha regalata lo stesso patron Brunori durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione precisando che i dettagli saranno forniti in un secondo momento.
Dunque, ancora una volta, il sindaco di Castelnuovo Tagliasacchi, ma anche la società gialloblù guidata dal presidente Vichi, hanno mostrato vicinanza ai colori rossoneri con la squadra diretta dal neo tecnico Bernardini che si allenerà al Tardini, proprio sul terreno dove pochi mesi fa disputò una gara del campionato di Eccellenza peraltro suggellata da una bella vittoria e da una splendida accoglienza. Il ritiro dovrebbe prendere il via il 23 luglio e durare una quindicina di giorni. Sarà una bella occasione per tanti tifosi per seguire dal vivo la nuova Lucchese e, perché no?, per regalarsi qualche momento di relax in questo bell'angolo delle nostre zone.
giovedì, 25 giugno 2026, 08:43
Una squadra in grado di lottare per il primato: è una promessa che in casa rossonera è riecheggiata sin dal giorno dopo la promozione in Serie D e che sta trovando pienamente conferma negli annunci dei primi acquisti effettuati: ecco tutti i nomi
mercoledì, 24 giugno 2026, 18:39
Si presenta il nuovo tecnico: "Il compito sarà trasferire questo orgoglio ai calciatori che avrò a disposizione saremo avanti anni luce nella nostra tabella di marcia: il senso di appartenenza importante. Ecco come giocheremo"
mercoledì, 24 giugno 2026, 18:16
Conferenza stampa di inizio stagione al Museo rossonero dove è stato presentato il nuovo allenatore Bernardini, tutto lo staff e una prima raffica di giocatori che sono stati contrattualizzati: Berardi, Lorusso, Sirbu, Biasol, Mele, Labriola, Kernezo. Il ritiro sarà a Castelnuovo Garfagnana
martedì, 23 giugno 2026, 18:09
C'è il via libera della Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli per l'utilizzo dello stadio Porta Elisa per la stagione 2026-2027. La Lucchese potrà dunque usare l'impianto anche senza le torri faro che erano pericolanti e che saranno abbattute a partire da metà luglio