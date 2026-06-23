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La Lucchese torna a Castelnuovo

venerdì, 26 giugno 2026, 15:54

L'ultima volta era stata nel 2020, quando la pandemia era in pieno corso e in panchina c'era Francesco Monaco: a distanza di sei anni la società rossonera ha deciso di tornare a svolgere il ritiro estivo a Castelnuovo Garfagnana. L'anticipazione l'ha regalata lo stesso patron Brunori durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione precisando che i dettagli saranno forniti in un secondo momento.

Dunque, ancora una volta, il sindaco di Castelnuovo Tagliasacchi, ma anche la società gialloblù guidata dal presidente Vichi, hanno mostrato vicinanza ai colori rossoneri con la squadra diretta dal neo tecnico Bernardini che si allenerà al Tardini, proprio sul terreno dove pochi mesi fa disputò una gara del campionato di Eccellenza peraltro suggellata da una bella vittoria e da una splendida accoglienza. Il ritiro dovrebbe prendere il via il 23 luglio e durare una quindicina di giorni. Sarà una bella occasione per tanti tifosi per seguire dal vivo la nuova Lucchese e, perché no?, per regalarsi qualche momento di relax in questo bell'angolo delle nostre zone.