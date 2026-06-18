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Lucchese, ecco la conferenza stampa

lunedì, 22 giugno 2026, 12:25

Ci siamo: la Lucchese Calcio comunica che mercoledì 24 giugno alle ore 18 si terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva 2026/27.

La conferenza stampa si terrà al Museo Rossonero situato presso lo stadio Porta Elisa, sotto la Curva Ovest.

Nel corso dell'incontro saranno illustrati i programmi, gli obiettivi e le novità che accompagneranno la Lucchese Calcio nella stagione sportiva 2026/27.La conferenza stampa è aperta anche ai tifosi rossoneri che vorranno assistere. Sarà l'occasione dove probabilmente saranno presentati anche i primi acquisti e il nuovo allenatore che è Marco Bernardini, ex trainer del Trastevere.