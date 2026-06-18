Lucchese, ecco la conferenza stampa

Porta Elisa News
lunedì, 22 giugno 2026, 12:25
Ci siamo: la Lucchese Calcio comunica che mercoledì 24 giugno alle ore 18 si terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva 2026/27.
La conferenza stampa si terrà al Museo Rossonero situato presso lo stadio Porta Elisa, sotto la Curva Ovest.
Nel corso dell'incontro saranno illustrati i programmi, gli obiettivi e le novità che accompagneranno la Lucchese Calcio nella stagione sportiva 2026/27.La conferenza stampa è aperta anche ai tifosi rossoneri che vorranno assistere. Sarà l'occasione dove probabilmente saranno presentati anche i primi acquisti e il nuovo allenatore che è Marco Bernardini, ex trainer del Trastevere.
sabato, 20 giugno 2026, 08:16
Tante indiscrezioni, qualche conferma (Labriola e Sirbu) e soprattutto la sensazione che la Lucchese 2026-2027 avrà ben poco in comune con quella che ha visto trionfare in Eccellenza. La società rossonera sta continuando a muoversi a fari spenti, ma è davvero molto attiva sul mercato.
venerdì, 19 giugno 2026, 10:33
Il Gruppo Bulgarella lo aveva inserito a un valore contabile di oltre 4 milioni di euro nel bilancio della Lucchese 1905, quello stesso immobile, ora, non riesce a essere venduto all'asta fallimentare nemmeno per 438mila euro. Ancora da definire la data per una possibile quarta asta
giovedì, 18 giugno 2026, 08:13
Rossoneri sempre più protagonisti sul mercato: dopo gli annunci dello stesso patron Brunori degli arrivi del centrocampista Labriola e dell'attaccante esterno Sirbu, la campagna di rafforzamento non pare conoscere interruzioni: nel mirino due bomber
giovedì, 18 giugno 2026, 08:09
Non ha soluzione di continuità il Criterium Podistico Toscano che anche questa settimana propone un appuntamento. Venerdì prossimo si correrà infatti il Giro di Mura a Tutta, la classica intorno alle mura della città di Lucca che è giunta alla sua settima edizione