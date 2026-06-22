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Lucchese, prende forma una squadra da vertice

giovedì, 25 giugno 2026, 08:43

Una squadra in grado di lottare per il primato: è una promessa che in casa rossonera è riecheggiata sin dal giorno dopo la promozione in Serie D e che sta trovando pienamente conferma negli annunci dei primi acquisti effettuati alcuni dei quali sono stati presentati durante la conferenza stampa che ha sancito l'inizio della nuova stagione.

Patron Brunori con l'aiuto del direttore generale Gianni e del consulente Riccardo Albanesi ha iniziato a costruire una macchina che nelle intenzioni dovrebbe essere una fuoriserie. Tra gli acquisti ormai fatti, c'è prima di tutto Eric Biasiol, difensore croato classe 1997, considerato un muro difensivo, l'ultima stagione si è diviso tra l'Heraclea in D (20 presenze e un gol) il Foggia in C (7 presenze). Sempre per il reparto difensivo, ecco Alessandro Berardi, reduce da un campionato nell'Orvietana con 32 presenze e due gol per il classe 2002.

A centrocampo dal Trastevere arriva Mirco Ferrante classe 2003: la scorsa stagione 28 presenze e due gol nella formazione romana che era allenata dal nuovo tecnico rossonero Bernardini. Sempre in mezzo al campo ecco un altro destinato a fare la differenza anche sottoporta: Valerio Labriola, classe 2001, 35 presenze e sette gol con la Paganese, un ragazzo ancora giovane ma con numerose esperienze anche nel professionismo. Spazio anche a Francesco Mele, classe 1998, la scorsa stagione divisa tra Gelbison, Chieti ed Heraclea dove in totale ha collezionato 26 presenze.

L'attacco è il reparto sul quale la società sta forse concentrando i suoi massimi sforzi: tra i nuovi arrivi, Gabriele Kernezo, albanese classe 1997, reduce da una stagione nella Nocerina con 27 presenze, cinque gol e moltissimi assist. C'è poi Dorin Sirbu, moldavo classe 1999, 34 presenze e 11 gol nel Civita Castellana. Infine, il bomber dei bomber Davide Lorusso, classe 1996, lo scorso anno l'attaccante più prolifico di tutta la serie D con 25 gol in 34 partite, un vero e proprio crac per il Trastevere.

Tra gli under arrivano Massari, Zitelli, Baldari, ma il mercato rossonero non è affatto chiuso: sono destinati ad arrivare altri giocatori in tutti i reparti, a cominciare da un portiere under e per finire con un centravanti classico, visto che Lorusso è prima di tutto un esterno. Tra i confermati, oltre a capitan Santeramo, come è stato spiegato in conferenza stampa, dovrebbero restare altri reduci della vittoriosa stagione, a partire da Fedato e dagli under che erano in formazione. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.