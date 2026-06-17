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Lucchese, verso un cambio quasi totale

sabato, 20 giugno 2026, 08:16

Tante indiscrezioni, qualche conferma (Labriola e Sirbu) e soprattutto la sensazione che la Lucchese 2026-2027 avrà ben poco in comune con quella che ha visto trionfare in Eccellenza. La società rossonera sta continuando a muoversi a fari spenti, ma è davvero molto attiva sul mercato, come confermano anche le ultimi voci che vedono il bomber Lorusso ormai a un passo dal vestire il rossonero come conferma anche Gazzetta Regionale. 

Dopo il cambio in panchina, si annuncia anche una vera e propria rivoluzione nell'organico e la sensazione è che saranno ben pochi i giocatori della passata stagione a rimanere e ancora meno quelli a vestire una maglia da titolare. La società, in sostanza, volendo puntare a un campionato di vertice, ha optato per un cambio radicale nella rosa non perché insoddisfatta del contributo fornito dai protagonisti dello scorso anno, quanto perché il nuovo obiettivo impone un forte salto di qualità. Le strategie e i primi acquisti saranno comunque rivelati in settimana prossima dal patron Brunori quando tornerà a parlare direttamente dalla sala stampa del Porta Elisa.

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