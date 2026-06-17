Lucchese, verso un cambio quasi totale

Porta Elisa News
sabato, 20 giugno 2026, 08:16
Tante indiscrezioni, qualche conferma (Labriola e Sirbu) e soprattutto la sensazione che la Lucchese 2026-2027 avrà ben poco in comune con quella che ha visto trionfare in Eccellenza. La società rossonera sta continuando a muoversi a fari spenti, ma è davvero molto attiva sul mercato, come confermano anche le ultimi voci che vedono il bomber Lorusso ormai a un passo dal vestire il rossonero come conferma anche Gazzetta Regionale.
Dopo il cambio in panchina, si annuncia anche una vera e propria rivoluzione nell'organico e la sensazione è che saranno ben pochi i giocatori della passata stagione a rimanere e ancora meno quelli a vestire una maglia da titolare. La società, in sostanza, volendo puntare a un campionato di vertice, ha optato per un cambio radicale nella rosa non perché insoddisfatta del contributo fornito dai protagonisti dello scorso anno, quanto perché il nuovo obiettivo impone un forte salto di qualità. Le strategie e i primi acquisti saranno comunque rivelati in settimana prossima dal patron Brunori quando tornerà a parlare direttamente dalla sala stampa del Porta Elisa.
venerdì, 19 giugno 2026, 10:33
Il Gruppo Bulgarella lo aveva inserito a un valore contabile di oltre 4 milioni di euro nel bilancio della Lucchese 1905, quello stesso immobile, ora, non riesce a essere venduto all'asta fallimentare nemmeno per 438mila euro. Ancora da definire la data per una possibile quarta asta
giovedì, 18 giugno 2026, 08:13
Rossoneri sempre più protagonisti sul mercato: dopo gli annunci dello stesso patron Brunori degli arrivi del centrocampista Labriola e dell'attaccante esterno Sirbu, la campagna di rafforzamento non pare conoscere interruzioni: nel mirino due bomber
giovedì, 18 giugno 2026, 08:09
Non ha soluzione di continuità il Criterium Podistico Toscano che anche questa settimana propone un appuntamento. Venerdì prossimo si correrà infatti il Giro di Mura a Tutta, la classica intorno alle mura della città di Lucca che è giunta alla sua settima edizione
mercoledì, 17 giugno 2026, 12:03
Con gli spareggi di domenica scorsa, prende forma il tabellone delle partecipanti al prossimo campionato di quarta divisione a cui sarà iscritta anche la Lucchese dopo la bella promozione conquistata sul campo. In realtà, il quadro ha ancora qualche incertezza ed è tutto da capire dove sanno inserite le formazioni...