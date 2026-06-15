Mercato, è caccia al bomber

Porta Elisa News
giovedì, 18 giugno 2026, 08:13
Rossoneri sempre più protagonisti sul mercato: dopo gli annunci dello stesso patron Brunori degli arrivi del centrocampista Labriola e dell'attaccante esterno Sirbu, la campagna di rafforzamento non pare conoscere interruzioni. La Lucchese sta dando la caccia a un attaccante in grado di garantire un gran numero di gol. In cima alla lista continua a essere Davide Lorusso (nella foto) che con i 25 gol nel Trastevere è risultato il capocannoniere di tutta la Serie D. Il suo nome continua a rimbalzare da Roma e per il portale Notiziario del Calcio è ormai cosa fatta.
Ma attenzione anche ad un altro bomber, Augustinas Klimavicius, la scorsa stagione al Sestri Levante dove il classe 2001 nazionale lituano ha realizzato 12 reti: secondo Notiziario del Calcio è entrato a sua volta in lizza per una maglia. La sensazione, e anche qualcosa di più, è che la Lucchese abbia già messo a segno numerosi acquisti (ben oltre i due annunciati da Brunori), destinati a essere ufficializzati in sequenza, a partire dalla prossima settimana quando si annuncia la prima conferenza stampa della società che segnerà l'avvio della nuova stagione.
giovedì, 18 giugno 2026, 08:09
Non ha soluzione di continuità il Criterium Podistico Toscano che anche questa settimana propone un appuntamento. Venerdì prossimo si correrà infatti il Giro di Mura a Tutta, la classica intorno alle mura della città di Lucca che è giunta alla sua settima edizione
mercoledì, 17 giugno 2026, 12:03
Con gli spareggi di domenica scorsa, prende forma il tabellone delle partecipanti al prossimo campionato di quarta divisione a cui sarà iscritta anche la Lucchese dopo la bella promozione conquistata sul campo. In realtà, il quadro ha ancora qualche incertezza ed è tutto da capire dove sanno inserite le formazioni...
martedì, 16 giugno 2026, 15:06
Il centrocampista e l'esterno di attacco annunciati dal patron rossonero Brunori sono due indiscussi protagonisti della scorsa stagione in Serie D e sono destinati a far crescere il livello della formazione che sarà allenata da mister Bernardini. Secondo Gazzetta Regionale, Lucchese vicina anche a Lorusso
lunedì, 15 giugno 2026, 22:23
Il patron ospite del podcast condotto da Marco Ulivi e Diego Ricci. Oltre un'ora di domande e risposte su tutto l'universo rossonero. Brunori ha annunciato i primi acquisti e fatto il punto sulle strutture e sulle polemiche sul settore giovanile: "Noi abbiamo mantenuto la parola, altri no"