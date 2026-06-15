Mercato, è caccia al bomber

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giovedì, 18 giugno 2026, 08:09

Non ha soluzione di continuità il Criterium Podistico Toscano che anche questa settimana propone un appuntamento. Venerdì prossimo si correrà infatti il Giro di Mura a Tutta, la classica intorno alle mura della città di Lucca che è giunta alla sua settima edizione

mercoledì, 17 giugno 2026, 12:03

Con gli spareggi di domenica scorsa, prende forma il tabellone delle partecipanti al prossimo campionato di quarta divisione a cui sarà iscritta anche la Lucchese dopo la bella promozione conquistata sul campo. In realtà, il quadro ha ancora qualche incertezza ed è tutto da capire dove sanno inserite le formazioni...

martedì, 16 giugno 2026, 15:06

Il centrocampista e l'esterno di attacco annunciati dal patron rossonero Brunori sono due indiscussi protagonisti della scorsa stagione in Serie D e sono destinati a far crescere il livello della formazione che sarà allenata da mister Bernardini. Secondo Gazzetta Regionale, Lucchese vicina anche a Lorusso

lunedì, 15 giugno 2026, 22:23

Il patron ospite del podcast condotto da Marco Ulivi e Diego Ricci. Oltre un'ora di domande e risposte su tutto l'universo rossonero. Brunori ha annunciato i primi acquisti e fatto il punto sulle strutture e sulle polemiche sul settore giovanile: "Noi abbiamo mantenuto la parola, altri no"