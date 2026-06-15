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Mercato, è caccia al bomber

giovedì, 18 giugno 2026, 08:13

Rossoneri sempre più protagonisti sul mercato: dopo gli annunci dello stesso patron Brunori degli arrivi del centrocampista Labriola e dell'attaccante esterno Sirbu, la campagna di rafforzamento non pare conoscere interruzioni. La Lucchese sta dando la caccia a un attaccante in grado di garantire un gran numero di gol. In cima alla lista continua a essere Davide Lorusso (nella foto) che con i 25 gol nel Trastevere è risultato il capocannoniere di tutta la Serie D. Il suo nome continua a rimbalzare da Roma e per il portale Notiziario del Calcio è ormai cosa fatta. 

Ma attenzione anche ad un altro bomber, Augustinas Klimavicius, la scorsa stagione al Sestri Levante dove il classe 2001 nazionale lituano ha realizzato 12 reti: secondo Notiziario del Calcio è entrato a sua volta in lizza per una maglia. La sensazione, e anche qualcosa di più, è che la Lucchese abbia già messo a segno numerosi acquisti (ben oltre i due annunciati da Brunori), destinati a essere ufficializzati in sequenza, a partire dalla prossima settimana quando si annuncia la prima conferenza stampa della società che segnerà l'avvio della nuova stagione. 

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