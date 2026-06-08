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Mercato, ecco Labriola e Sirbu

martedì, 16 giugno 2026, 15:06

I primi due acquisti li ha annunciati durante la registrazione di un podcasta "Taralucci e vino" lo stesso patron Brunori. E si tratta di due acquisti di indiscusso rilievo, a cominciare da Valerio Labriola, centrocampista classe 2001 di scuola Napoli. Labriola è stato tra i protagonisti della scorsa stagione della Paganese dove ha disputato 33 partite, oltre ai playoff, e realizzato 7 gol risultando il miglior calciatore della squadra. L'anno prima, nella Narnese, aveva realizzato 27 presenze e 3 gol. Il centrocampista vanta anche decine di presenze in C nel Brindisi e nel Taranto. E' un acquisto destinato a rinforzare e di molto la rosa.

Rinforzi anche per l'attacco con l'arrivo, per bocca dello stesso patron, anche di Dorin Sirbu, annunciato nei giorni scorsi anche dalla nostra testata. Esterno di attacco di origine moldava, nell'ultima stagione ha vestito in serie D la maglia della Flaminia Civita Castellana dove ha realizzato 11 gol in 33 presenze. Sirbu, classe 1999, è nella squadra laziale dalla stagione 2018-2019 e in ogni stagione ha sempre giocato con continuità realizzando complessivamente 66 gol in 200 presenze.

E per l'attacco, secondo quanto scrivono i colleghi di Gazzetta Regionale, i colpi non sarebbero finiti: nel mirino c'è sempre Davide Lorusso, capocannoniere di tutta la Serie D con i suoi 25 gol nel Trastevere, la squadra da cui proviene il nuovo tecnico rossonero Bernardini. Sempre secondo il quotidiano on line dalla squadra romana potrebbe arrivare anche il centrocampista Mirco Ferrante, anch'esso reduce da una bella stagione.