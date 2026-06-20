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Mister Bernardini: "Faremo tutto quello che è possibile per rendere Lucca orgogliosa"

mercoledì, 24 giugno 2026, 18:39

Arriva dopo che il suo nome circolava ormai da tanto: Marco Bernardini è ora ufficialmente il nuovo allenatore della Lucchese. Dopo i due anni al Trastevere e molti di più nel settore giovanile, per il giovane tecnico romano è la grande occasione. Con lui, tutto il suo staff che per larga parte è quello che lo ha accompagnato nella formazione trasteverina. Lorenzo Mariani, preparatore atletico, Matteo Longo collaboratore tecnico Matteo Longo, macht analist Marco Malatesta, Andrea Cerquetani, allenatore in seconda, Beppe De Masi preparatore dei portieri, unico riconfermato.

“Colgo l'occasione per ringraziare la società per farmi lavorare in una grandissima piazza. Ci arrivo con grande senso di responsabilità: dentro di me ho la consapevolezza che non sono qui per i risultati degli ultimi due stagioni, ma per i 17 anni totali, 15 nel settore giovanile a cominciare dai tornei parrocchiali. Mi sento addosso l'orgoglio per questo percorso. Il compito sarà trasferire questo orgoglio ai calciatori che avrò a disposizione saremo avanti anni luce nella nostra tabella di marcia: il senso di appartenenza importante. E' una appartenenza che è stata creata dalla società, dai giocatori e dal tecnico che mi ha preceduto. Faremo tutto quello che è possibile per rendere Lucca orgogliosa anche di questa stagione. I giovani? Vengo da una realtà dove non sono stato abituato a ragionare in ottica giovane o grande: se uno è bravo, gioca".

"Oggi mi misuro in una piazza diversa, ma non vuole dire che gli under debbano essere solo tre e confinati in alcune parti del campo. Potrebbero essere ce ne saranno di più. Non mi piace parlare di under e di over, mi piace parlare di Lucchese: il campo ci dirà chi giocherà. Che idea di calcio ho in mente? L'idea di calcio resta la stessa, Francesco D'Arrigo che mi ha dato tanto e che conoscete mi ha insegnato che si parte dai giocatori a disposizione e dalla situazione contingente, sicuramente arriverà anche una prima punta. Ho ricevuto tantissimi messaggi di incoraggiamento e non ho risposto solo per la mancanza di ufficialità: li ringrazio tutti”.