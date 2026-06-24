Pardini: "Il percorso avviato sullo stadio mi fa ben sperare"

Porta Elisa News
sabato, 27 giugno 2026, 13:31
Nel corso della conferenza stampa per i primi quattro anni di mandato, il sindaco Mario Pardini è tornato a parlare anche della ipotesi di ristrutturazione dello stadio Porta Elisa: "Ho incontrato personalmente, e con me gli assessori e i nostri uffici, più volte il patron della Lucchese: siamo assolutamente disponibili e attenti alla possibilità di una progettualità per lo stadio che sarebbe un vantaggio per tutta la città. L'interlocuzione avuta sinora lascia ben sperare sugli sviluppi: ho fiducia in Brunori. Poi, chiaro, non saremo noi a valutare la sussistenza dei requisiti tecnico legali, ma il tutto mi fa ben sperare. Altri incontri? Siamo vicini alla presentazione di una proposta ma era importante liberare il terreno da eventuali ostacoli di natura burocratica”.
Quanto invece al centro sportivo, il sindaco ha confermato che non sarà su di un'area pubblica: “Non ce ne sono di così grandi e in quel caso diventa una questione tra privati nella quale il Comune non ha molto da fare. In ogni caso, non ho nulla contro l'ipotesi che sorga fuori dal nostro territorio comunale. Stiamo investendo molto nelle strutture sportive, è u n settore come altri dove stiamo dimostrando coraggio e stiamo facendo passi enormi per mettere a norma tutti gli impianti, a cominciare da Saltocchio”.
venerdì, 26 giugno 2026, 15:54
L'ultima volta era stata nel 2020, quando la pandemia era in pieno corso e in panchina c'era Francesco Monaco: a distanza di sei anni la società rossonera ha deciso di tornare a svolgere il ritiro estivo a Castelnuovo Garfagnana
giovedì, 25 giugno 2026, 08:43
Una squadra in grado di lottare per il primato: è una promessa che in casa rossonera è riecheggiata sin dal giorno dopo la promozione in Serie D e che sta trovando pienamente conferma negli annunci dei primi acquisti effettuati: ecco tutti i nomi
mercoledì, 24 giugno 2026, 18:39
Si presenta il nuovo tecnico: "Il compito sarà trasferire questo orgoglio ai calciatori che avrò a disposizione saremo avanti anni luce nella nostra tabella di marcia: il senso di appartenenza importante. Ecco come giocheremo"
mercoledì, 24 giugno 2026, 18:16
Conferenza stampa di inizio stagione al Museo rossonero dove è stato presentato il nuovo allenatore Bernardini, tutto lo staff e una prima raffica di giocatori che sono stati contrattualizzati: Berardi, Lorusso, Sirbu, Biasol, Mele, Labriola, Kernezo. Il ritiro sarà a Castelnuovo Garfagnana