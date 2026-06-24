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Pardini: "Il percorso avviato sullo stadio mi fa ben sperare"

sabato, 27 giugno 2026, 13:31

Nel corso della conferenza stampa per i primi quattro anni di mandato, il sindaco Mario Pardini è tornato a parlare anche della ipotesi di ristrutturazione dello stadio Porta Elisa: "Ho incontrato personalmente, e con me gli assessori e i nostri uffici, più volte il patron della Lucchese: siamo assolutamente disponibili e attenti alla possibilità di una progettualità per lo stadio che sarebbe un vantaggio per tutta la città. L'interlocuzione avuta sinora lascia ben sperare sugli sviluppi: ho fiducia in Brunori. Poi, chiaro, non saremo noi a valutare la sussistenza dei requisiti tecnico legali, ma il tutto mi fa ben sperare. Altri incontri? Siamo vicini alla presentazione di una proposta ma era importante liberare il terreno da eventuali ostacoli di natura burocratica”.

Quanto invece al centro sportivo, il sindaco ha confermato che non sarà su di un'area pubblica: “Non ce ne sono di così grandi e in quel caso diventa una questione tra privati nella quale il Comune non ha molto da fare. In ogni caso, non ho nulla contro l'ipotesi che sorga fuori dal nostro territorio comunale. Stiamo investendo molto nelle strutture sportive, è u n settore come altri dove stiamo dimostrando coraggio e stiamo facendo passi enormi per mettere a norma tutti gli impianti, a cominciare da Saltocchio”.