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Porta Elisa, via libera della Commissione di Vigilanza

martedì, 23 giugno 2026, 18:09

C'è il via libera della Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli per l'utilizzo dello stadio Porta Elisa per la stagione 2026-2027. La Lucchese potrà dunque usare l'impianto senza però le torri faro che erano pericolanti e che saranno abbattute a partire da metà luglio.

La Commissione di Vigilanza, che come noto è costituita da tutti gli enti che hanno qualche competenza sui pubblici spettacoli, ha dato il suo parere positivo proprio in considerazione dell'assenso della Lega Nazionale Dilettanti che ha ha confermato la possibilità di giocare senza luci artificiali con un documento che è stato messo a verbale, come è stata verbalizzata l'intenzione della società rossonera di arrivare a presentare in tempi brevi un nuovo progetto sullo stadio che ovviamente prevede l'illuminazione per le gare notturne.