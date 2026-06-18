Porta Elisa, via libera della Commissione di Vigilanza

Porta Elisa News
martedì, 23 giugno 2026, 18:09
C'è il via libera della Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli per l'utilizzo dello stadio Porta Elisa per la stagione 2026-2027. La Lucchese potrà dunque usare l'impianto senza però le torri faro che erano pericolanti e che saranno abbattute a partire da metà luglio.
La Commissione di Vigilanza, che come noto è costituita da tutti gli enti che hanno qualche competenza sui pubblici spettacoli, ha dato il suo parere positivo proprio in considerazione dell'assenso della Lega Nazionale Dilettanti che ha ha confermato la possibilità di giocare senza luci artificiali con un documento che è stato messo a verbale, come è stata verbalizzata l'intenzione della società rossonera di arrivare a presentare in tempi brevi un nuovo progetto sullo stadio che ovviamente prevede l'illuminazione per le gare notturne.
lunedì, 22 giugno 2026, 12:25
Ci siamo: la Lucchese Calcio comunica che mercoledì 24 giugno alle ore 18 si terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva 2026/27.La conferenza stampa si terrà al Museo Rossonero situato presso lo stadio Porta Elisa, sotto la Curva Ovest
sabato, 20 giugno 2026, 08:16
Tante indiscrezioni, qualche conferma (Labriola e Sirbu) e soprattutto la sensazione che la Lucchese 2026-2027 avrà ben poco in comune con quella che ha visto trionfare in Eccellenza. La società rossonera sta continuando a muoversi a fari spenti, ma è davvero molto attiva sul mercato.
venerdì, 19 giugno 2026, 10:33
Il Gruppo Bulgarella lo aveva inserito a un valore contabile di oltre 4 milioni di euro nel bilancio della Lucchese 1905, quello stesso immobile, ora, non riesce a essere venduto all'asta fallimentare nemmeno per 438mila euro. Ancora da definire la data per una possibile quarta asta
giovedì, 18 giugno 2026, 08:13
Rossoneri sempre più protagonisti sul mercato: dopo gli annunci dello stesso patron Brunori degli arrivi del centrocampista Labriola e dell'attaccante esterno Sirbu, la campagna di rafforzamento non pare conoscere interruzioni: nel mirino due bomber