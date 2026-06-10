Serie D, tutte le possibili rivali dei rossoneri

Porta Elisa News
mercoledì, 17 giugno 2026, 12:03
Serie D, il quadro è completo (quasi). Con gli spareggi di domenica scorsa, prende forma il tabellone delle partecipanti al prossimo campionato di quarta divisione a cui sarà iscritta anche la Lucchese dopo la bella promozione conquistata sul campo. In realtà, il quadro ha ancora qualche incertezza, le 161 squadre aventi già diritto dovranno infatti essere integrate da una che prenderà il posto della Ternana (che dopo il fallimento ripartirà avendo acquistato il titolo dell'Orvietana. Non solo: ci sarà da capire se tutte le compagini che hanno diritto all'iscrizione, procederanno materialmente. In queste scelte, resta lo spazio per eventuali ripescaggi e/o riammissioni. Servirà ancora un mese circa per un quadro completo.
Nel frattempo, però, si può cominciare a fare il conto delle formazioni potenzialmente rivali dei rossoneri a cominciare dalle toscane. Ai nastri di partenza, salvo sorprese, dovrebbero essere: Follonica Gavorranno, Ghiviborgo, Pistoiese, Pontedera, Prato, Rondinella Marzocco, San Donato, Scandicci, Seravezza, Siena, Tau, Terranuova Traianese. Dodici formazioni, oltre alla Lucchese, che da sole, se non verranno spezzate in due raggruppamenti, varrebbero due terzi e più di un intero girone.
In teorie, a far compagnia alle toscane, potrebbero essere le cinque formazioni umbre: Angela, Foligno, Pietralungese, Ternana (ex Orvietana) e Trestina. Oppure, in caso di spezzamento in due tronconi come lo scorso anno, le liguri (sette): Celle Varazze, Fezzanese, Imperia, Ligorna, Millesimo, Sanremese, Sestri Levante. O anche le emiliane-romagnole (otto): Cittadella Vis Modena, Correggese, Lentigione, Mezzolara, Nibbiano, Piacenza, Sasso Marconi, Progresso. il quadro è in movimento: di solito la Lega di Serie D non gradisce gironi troppo a livello regionale, preferendo raggruppamenti con tre-quattro regioni, ma un analogo problema si sta creando anche al Sud dove le siciliane e le calabresi hanno numeri per un unico girone.
martedì, 16 giugno 2026, 15:06
Il centrocampista e l'esterno di attacco annunciati dal patron rossonero Brunori sono due indiscussi protagonisti della scorsa stagione in Serie D e sono destinati a far crescere il livello della formazione che sarà allenata da mister Bernardini. Secondo Gazzetta Regionale, Lucchese vicina anche a Lorusso
lunedì, 15 giugno 2026, 22:23
Il patron ospite del podcast condotto da Marco Ulivi e Diego Ricci. Oltre un'ora di domande e risposte su tutto l'universo rossonero. Brunori ha annunciato i primi acquisti e fatto il punto sulle strutture e sulle polemiche sul settore giovanile: "Noi abbiamo mantenuto la parola, altri no"
mercoledì, 10 giugno 2026, 18:01
Primo riparto, sia pure parziale, per il fallimento della Lucchese 1905, intervenuto nel maggio del 2025 dopo ben quattro passaggi di proprietà. E' infatti stata escussa la fideiussione del Gruppo Bulgarella e 652mila euro sono andati ai tesserati che avevano un contratto depositato in Lega. Intanto, a Rimini...
mercoledì, 10 giugno 2026, 07:47
Tante le trattative in corso in casa rossonera: tra esse ci sarebbe anche quella per portare a Lucca l'attaccante spagnolo Dani Munoz, ma attenzione anche a Gabriele Kernezo, classe 1997, ultima stagione nella Nocerina. L'ex Foggia molto vicino come rinforzo per la difesa