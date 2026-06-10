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Serie D, tutte le possibili rivali dei rossoneri

mercoledì, 17 giugno 2026, 12:03

Serie D, il quadro è completo (quasi). Con gli spareggi di domenica scorsa, prende forma il tabellone delle partecipanti al prossimo campionato di quarta divisione a cui sarà iscritta anche la Lucchese dopo la bella promozione conquistata sul campo. In realtà, il quadro ha ancora qualche incertezza, le 161 squadre aventi già diritto dovranno infatti essere integrate da una che prenderà il posto della Ternana (che dopo il fallimento ripartirà avendo acquistato il titolo dell'Orvietana. Non solo: ci sarà da capire se tutte le compagini che hanno diritto all'iscrizione, procederanno materialmente. In queste scelte, resta lo spazio per eventuali ripescaggi e/o riammissioni. Servirà ancora un mese circa per un quadro completo.

Nel frattempo, però, si può cominciare a fare il conto delle formazioni potenzialmente rivali dei rossoneri a cominciare dalle toscane. Ai nastri di partenza, salvo sorprese, dovrebbero essere: Follonica Gavorranno, Ghiviborgo, Pistoiese, Pontedera, Prato, Rondinella Marzocco, San Donato, Scandicci, Seravezza, Siena, Tau, Terranuova Traianese. Dodici formazioni, oltre alla Lucchese, che da sole, se non verranno spezzate in due raggruppamenti, varrebbero due terzi e più di un intero girone.

In teorie, a far compagnia alle toscane, potrebbero essere le cinque formazioni umbre: Angela, Foligno, Pietralungese, Ternana (ex Orvietana) e Trestina. Oppure, in caso di spezzamento in due tronconi come lo scorso anno, le liguri (sette): Celle Varazze, Fezzanese, Imperia, Ligorna, Millesimo, Sanremese, Sestri Levante. O anche le emiliane-romagnole (otto): Cittadella Vis Modena, Correggese, Lentigione, Mezzolara, Nibbiano, Piacenza, Sasso Marconi, Progresso. il quadro è in movimento: di solito la Lega di Serie D non gradisce gironi troppo a livello regionale, preferendo raggruppamenti con tre-quattro regioni, ma un analogo problema si sta creando anche al Sud dove le siciliane e le calabresi hanno numeri per un unico girone.