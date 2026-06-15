Venerdì la sfida intorno alle Mura di Lucca

Porta Elisa News
giovedì, 18 giugno 2026, 08:09
Non ha soluzione di continuità il Criterium Podistico Toscano che anche questa settimana propone un appuntamento. Venerdì prossimo si correrà infatti il Giro di Mura a Tutta, la classica intorno alle mura della città di Lucca che è giunta alla sua settima edizione. Una gara che in pochi anni è diventata un appuntamento imperdibile nel panorama delle kermesse serali, portando anche nomi di spicco a correre di sera, in particolare interpreti del mezzofondo veloce spesso dediti principalmente alla pista e poco alla strada.
La manifestazione, in programma sotto l’egida dell’Uisp è tra le più brevi della challenge essendo disegnata un tracciato velocissimo di 4,223 km con ritrovo alle 18 presso lo storico Antico Caffè delle Mura in Piazzale Vittorio Emanuele e partenza alle ore 20. Un tracciato particolare quello scelto dagli organizzatori di Lucca Marathon perché è il classico giro di allenamento dei podisti locali, per una sera diventato il terreno di una gara vera e propria.
La prova lo scorso anno ha fatto registrare i successi di Mattia Della Maggiora in 12’59” e di Alice Coltelli in 15’38”. Il primato di gara appartiene all’ex azzurro del mezzofondo veloce Giorgio Scialabba, che nel 2017 coprì il giro in 12’35”. Le iscrizioni che verranno effettuate sul luogo di partenza da venerdì e fino al giorno di gara avranno un costo di 15 euro. A fine gara le premiazioni che riguarderanno i primi 3 assoluti uomini e donne, inoltre sono previsti ben 86 premi di categoria. Appuntamento a venerdì, per una serata diversa dal solito ma sempre nel fascino del tessuto urbano lucchese.
Per informazioni: Asd Lucca Marathon, https://www.luccamarathon.it/
giovedì, 18 giugno 2026, 08:13
Rossoneri sempre più protagonisti sul mercato: dopo gli annunci dello stesso patron Brunori degli arrivi del centrocampista Labriola e dell'attaccante esterno Sirbu, la campagna di rafforzamento non pare conoscere interruzioni: nel mirino due bomber
mercoledì, 17 giugno 2026, 12:03
Con gli spareggi di domenica scorsa, prende forma il tabellone delle partecipanti al prossimo campionato di quarta divisione a cui sarà iscritta anche la Lucchese dopo la bella promozione conquistata sul campo. In realtà, il quadro ha ancora qualche incertezza ed è tutto da capire dove sanno inserite le formazioni...
martedì, 16 giugno 2026, 15:06
Il centrocampista e l'esterno di attacco annunciati dal patron rossonero Brunori sono due indiscussi protagonisti della scorsa stagione in Serie D e sono destinati a far crescere il livello della formazione che sarà allenata da mister Bernardini. Secondo Gazzetta Regionale, Lucchese vicina anche a Lorusso
lunedì, 15 giugno 2026, 22:23
Il patron ospite del podcast condotto da Marco Ulivi e Diego Ricci. Oltre un'ora di domande e risposte su tutto l'universo rossonero. Brunori ha annunciato i primi acquisti e fatto il punto sulle strutture e sulle polemiche sul settore giovanile: "Noi abbiamo mantenuto la parola, altri no"