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Venerdì la sfida intorno alle Mura di Lucca

giovedì, 18 giugno 2026, 08:09

Non ha soluzione di continuità il Criterium Podistico Toscano che anche questa settimana propone un appuntamento. Venerdì prossimo si correrà infatti il Giro di Mura a Tutta, la classica intorno alle mura della città di Lucca che è giunta alla sua settima edizione. Una gara che in pochi anni è diventata un appuntamento imperdibile nel panorama delle kermesse serali, portando anche nomi di spicco a correre di sera, in particolare interpreti del mezzofondo veloce spesso dediti principalmente alla pista e poco alla strada.

La manifestazione, in programma sotto l’egida dell’Uisp è tra le più brevi della challenge essendo disegnata un tracciato velocissimo di 4,223 km con ritrovo alle 18 presso lo storico Antico Caffè delle Mura in Piazzale Vittorio Emanuele e partenza alle ore 20. Un tracciato particolare quello scelto dagli organizzatori di Lucca Marathon perché è il classico giro di allenamento dei podisti locali, per una sera diventato il terreno di una gara vera e propria.

La prova lo scorso anno ha fatto registrare i successi di Mattia Della Maggiora in 12’59” e di Alice Coltelli in 15’38”. Il primato di gara appartiene all’ex azzurro del mezzofondo veloce Giorgio Scialabba, che nel 2017 coprì il giro in 12’35”. Le iscrizioni che verranno effettuate sul luogo di partenza da venerdì e fino al giorno di gara avranno un costo di 15 euro. A fine gara le premiazioni che riguarderanno i primi 3 assoluti uomini e donne, inoltre sono previsti ben 86 premi di categoria. Appuntamento a venerdì, per una serata diversa dal solito ma sempre nel fascino del tessuto urbano lucchese.

Per informazioni: Asd Lucca Marathon, https://www.luccamarathon.it/