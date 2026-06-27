Lucchese, già presentata la domanda di iscrizione

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 2 luglio 2026, 09:43

Si va formando un attacco stellare, ma il bello pare ancora dover arrivare: dopo gli arrivi di Sirbu, Kernezo e Lorusso la società sta continuando a scandagliare il mercato per garantire a mister Bernardini, oltre a degli esterni di valore, anche uno-due centravanti di grande spessore: l'ultimo nome sul taccuino...

giovedì, 2 luglio 2026, 09:35

L'ex tecnico della Lucchese Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro. Gorgone, che come si ricorderà aveva guidato la formazione rossonera in due annate particolarmente travagliate conclusesi con il fallimento societario ma anche con una straordinaria salvezza sul campo

martedì, 30 giugno 2026, 09:37

A partire da domani comincia il calciomercato della Serie D: il Consiglio Federale della Figc nelle scorse settimane aveva infatti definito le finestre di calciomercato per la prossima stagione e per la LND, il Consiglio le date sono dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° dicembre al 16 dicembre.

sabato, 27 giugno 2026, 13:31

Nel corso della conferenza stampa per i primi quattro anni di mandato, il sindaco Mario Pardini è tornato a parlare anche della ipotesi di ristrutturazione dello stadio Porta Elisa e sul centro sportivo: "Siamo assolutamente disponibili e attenti alla possibilità di una progettualità per lo stadio che sarebbe un vantaggio...