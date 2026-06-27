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Mercato, c'è anche la suggestione Dionisi

giovedì, 2 luglio 2026, 09:43

Si va formando un attacco stellare in casa rossonera, ma il bello pare ancora dover arrivare: dopo gli arrivi di Sirbu, Kernezo e Lorusso (capocannoniere assoluto della Serie D) e senza dimenticare la conferma di Fedato la società sta continuando a scandagliare il mercato per garantire a mister Bernardini, oltre a degli esterni di valore, anche uno-due centravanti di grande spessore.

E in tal senso da Livorno rimbalzano le voci di contatti tra la Lucchese e Federico Dionisi, attaccante classe 1987, con una carriera fantastica alle spalle che lo ha visto indossare (e segnare gol) con le maglie di Frosinone, Salernitata, Ascoli e appunto Livorno (tre volte), dove nella scorsa stagione ha messo a segno 9 reti. Sarebbe, inutile dirlo, l'ennesimo acquisto di altissimo profilo nonostante l'anagrafe. Tra i nomi che circolano anche quello di Tommaso Cercani, classe 2002, lo scorso anno al Tau dove ha realizzato 19 reti. Per la porta, invece, forte la pista che porterebbe al classe 2008 Andrea Giardino, di proprietà del Parma, lo scorso campionato al Messina.