Mercato, c'è anche la suggestione Dionisi

Porta Elisa News
giovedì, 2 luglio 2026, 09:43
Si va formando un attacco stellare in casa rossonera, ma il bello pare ancora dover arrivare: dopo gli arrivi di Sirbu, Kernezo e Lorusso (capocannoniere assoluto della Serie D) e senza dimenticare la conferma di Fedato la società sta continuando a scandagliare il mercato per garantire a mister Bernardini, oltre a degli esterni di valore, anche uno-due centravanti di grande spessore.
E in tal senso da Livorno rimbalzano le voci di contatti tra la Lucchese e Federico Dionisi, attaccante classe 1987, con una carriera fantastica alle spalle che lo ha visto indossare (e segnare gol) con le maglie di Frosinone, Salernitata, Ascoli e appunto Livorno (tre volte), dove nella scorsa stagione ha messo a segno 9 reti. Sarebbe, inutile dirlo, l'ennesimo acquisto di altissimo profilo nonostante l'anagrafe. Tra i nomi che circolano anche quello di Tommaso Cercani, classe 2002, lo scorso anno al Tau dove ha realizzato 19 reti. Per la porta, invece, forte la pista che porterebbe al classe 2008 Andrea Giardino, di proprietà del Parma, lo scorso campionato al Messina.
venerdì, 3 luglio 2026, 15:03
La società rossonera attraverso una sua nota fa sapere di aver depositato, nella prima giornata utile, tutta la documentazione per l'iscrizione al torneo ultimando gli adempimenti formali a tempo di record
giovedì, 2 luglio 2026, 09:35
L'ex tecnico della Lucchese Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro. Gorgone, che come si ricorderà aveva guidato la formazione rossonera in due annate particolarmente travagliate conclusesi con il fallimento societario ma anche con una straordinaria salvezza sul campo
martedì, 30 giugno 2026, 09:37
A partire da domani comincia il calciomercato della Serie D: il Consiglio Federale della Figc nelle scorse settimane aveva infatti definito le finestre di calciomercato per la prossima stagione e per la LND, il Consiglio le date sono dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° dicembre al 16 dicembre.
sabato, 27 giugno 2026, 13:31
Nel corso della conferenza stampa per i primi quattro anni di mandato, il sindaco Mario Pardini è tornato a parlare anche della ipotesi di ristrutturazione dello stadio Porta Elisa e sul centro sportivo: "Siamo assolutamente disponibili e attenti alla possibilità di una progettualità per lo stadio che sarebbe un vantaggio...